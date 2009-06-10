Германия добивается изменения маршрута “Северного потока”

Руководство министерства обороны Германии направило в комитет по вопросам обороны бундестага официальное письмо о необходимости внесения изменений в маршрут прокладки газопровода Nord Stream, пишет в среду газета "Коммерсант".

Газопровод протяженностью 1220 километров пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Начало строительства Nord Stream намечено на первую половину 2010 года, ввод в эксплуатацию первой нитки пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год - на 2011 год. Строительство второй нитки к 2012 году позволит увеличить пропускную способность до 55 миллиардов кубометров в год, сообщает РИА Новости..

Озабоченность немецких военных, по данным издания, связана с тем, что будущий газопровод может пройти неподалеку от морского полигона около острова Рюген, который активно используется бундесвером для военно-морских учений.

Газета отмечает, что немецкие военные уже неоднократно выражали свое недовольство проектом Nord Stream. Еще в январе 2007 года командование Северного округа, расположенное в Киле, сообщило о том, что строительство планируется как раз в тех зонах, где проходят маневры ВМС и ВВС Германии. Поэтому, отмечалось в заявлении, бундесвер не может брать на себя ответственность за возможные инциденты и происшествия, которые могут произойти при проведении стрельб вблизи от места прокладки газопровода или при срабатывании неразорвавшихся боеприпасов. Теперь с подобным же заявлением выступило уже официально руководство военного ведомства.

В Nord Stream AG официально подтвердили, что такой запрос бундесвера был подан в ходе общественных консультаций по проекту. "Мы подробно изучили этот вопрос и проанализировали все возможные риски, для чего привлекли крупнейших международных экспертов. Сейчас ведется диалог с компетентными ведомствами Германии. Мы уверены, что найдем решение, которое снимет озабоченность в отношении предложенного маршрута", - заявил "Коммерсанту" представитель Nord Stream AG Йенс Мюллер.