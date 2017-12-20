АМКУ рекомендует изучить возможность импорта электроэнергии в Украину

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Министерству энергетики и угольной промышленности, а также Совету Оптового рынка электроэнергии рекомендации относительно возможности импорта электроэнергии в энергосистему Украины, исходя из экономической целесообразности, сообщила пресс-служба ведомства.

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"На сегодняшний день в Украине есть техническая возможность импорта электроэнергии и его экономическая целесообразность, однако имеются высокие административные барьеры для вхождения импортеров на рынок", - сообщили в пресс-службе АМКУ, добавив, что оптовые цены на электроэнергию в странах, с которыми Украина соединена межгосударственными сечениями, иногда ниже, чем цены, по которым продают электроэнергию украинские тепловые электростанции.

Так, Антимонопольный комитет рекомендует Министерству энергетики внести изменения в Порядок составления годовых и месячных прогнозных балансов электрической энергии Объединенной энергетической системы Украины в части возможности привлечения импорта электроэнергии на конкурентных началах по отношению к другой генерации, в частности, исходя из экономической целесообразности.

Совету Оптового рынка электроэнергии - внести изменения в правила работы рынка, в частности в части введения конкуренции между импортерами и производителями, работающими по ценовым заявкам и, возможно, в некоторой степени с Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом".

В пресс-службе также напомнили, что ранее по результатам комплексного исследования рынков электрической энергии и энергетического угля Антимонопольный комитет рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработать и утвердить порядок проведения электронных аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей.

Отмечается, что сегодня доступ к пропускной способности осуществляется на конкурсной основе, однако возможность импорта ограничена административно.

"Правилами рынка предусмотрено установление цены импортируемой электроэнергии регулятором, однако документ, который бы определял порядок установления такой цены, на сегодня отсутствует", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что действующий порядок формирования прогнозных годовых и месячных балансов рынка электроэнергии предусматривает привлечение импорта по замыкающему принципу, исключительно для сбалансирования энергосистемы.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября глава Департамента по вопросам электроэнергетики Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец сообщила, что Украина в 2018 году планирует возобновить с Беларусью импортные и экспортные поставки электроэнергии, что позволит импортировать 2,5 миллиарда кВт-ч электроэнергии в первом и четвертом кварталах следующего года и экспортировать такое же количество электричества в межотопительный период.

Последний раз импорт электроэнергии в Украину был зафиксирован в 2015 году.