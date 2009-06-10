Донецк возьмет в «Ощадбанке» кредит на 65 млн. грн.

Донецк для погашения долгов за газ намерен взять в «Ощадбанке» кредит на сумму 65 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что предприятие «Донецкгортеплосеть» выполнило все обязательства перед газоснабжающей компанией НАК «Нафтогаз Украины» за апрель и май текущего года согласно специальному графику, по которому предприятие должно рассчитываться с газовиками до 1 октября 2009 г.

«Мы выполнили все свои обязательства. В апреле и мае было погашено по 10 млн. грн. задолженности согласно существующему графику», – сказал мэр.

Также он сообщил, что совместно с руководителем КП «Донецкгортеплосеть» рассмотрел вопросы, связанные с получением кредита в «Ощадбанке» в объеме 65 млн. грн. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО объяснил, что у предприятия оплата круглогодичная, а у населения – сезонная, поэтому сегодня нужны деньги, «чтобы погасить разницу единовременно, а потом получить эти средства от населения и рассчитаться». То есть кредит планируется взять под залог задолженности населения.

При этом мэр сообщил, что предлагаемые сегодня «Ощадбанком» процентные ставки высокие и «совсем невыгодные». А.ЛУКЬЯНЧЕНКО не стал конкретизировать, о каких цифрах идет речь, объяснив, что еще продолжается переговорный процесс с банком.