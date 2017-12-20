"Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС Украины" активов на 250 миллиардов

Государственная газотранспортная компания "Укртрансгаз" передала в недавно созданный филиал "Оператор ГТС Украины" активы на общую сумму 250 миллиардов гривень. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель филиала, и. о. президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

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"30 ноября мы передали 50 тысяч наименований активов стоимостью 250 миллиардов гривень", - сказал он.

По словам Химко, на сегодняшний день на филиал было перезаключено 1100 договоров на транспортировку газа и еще 19 тысяч договоров будет перезаключено до конца этого года. Штат филиала составляет 309 сотрудников.

"Филиал будет контролировать весь процесс транспортировки газа", - добавил Химко.

По словам главного коммерческого директора национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" (материнской компании "Укртрансгаза") Юрия Витренко, в будущем этот филиал будет выделен в отдельную и самостоятельную юридическую структуру. Это можно сделать только после вынесения Стокгольмским арбитражем решения по делу между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" касательно контракта на транзит газа.

"В идеале, если мы в феврале получим решение Стокгольмского арбитража, которое разрешает внести изменения в контракт с "Газпромом", он выполняет это решение и изменения вносятся, а к этому времени Министерство энергетики выполняет все условия, - тогда, условно говоря, в марте или весной отделяется новый оператор", - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза Украины" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, отделение функции по транспортировке газа необходимо для привлечения в управление украинской ГТС европейской компании, что будет способствовать в дальнейшем сохранению транзита газа по территории Украины.

В рамках реформы 9 ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - "Магистральные газопроводы Украины".

По информации "Нафтогаза", правительство и Минэнергоугля отвечают за создание юридического лица - компании "Магистральные газопроводы Украины", а госхолдинг - за наполнение ее реальными активами. Поэтому в начале октября в структуре "Укртрансгаза" был создан отдельный филиал, который сконцентрировал в себе персонал и активы по транспортировке газа. На сегодня этот филиал уже наладил процесс эффективного управления ГТС и обеспечил бесперебойный транзит природного газа.