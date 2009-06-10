Минтопэнерго разработало меры по улучшению финсостояния «Нафтогаза»

Министерство топлива и энергетики Украины разработало меры по улучшению финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня на заседании Кабинета Министров и внес проект соответствующего решения правительства на сегодняшнее рассмотрение.

«Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз» на выполнение поручения премьер-министра разработали комплекс мер по улучшению финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», и я просил бы включить в повестку дня проект этого постановления», - сказал Ю.ПРОДАН.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила министра за то, что комплекс необходимых мер был разработан очень быстро.

«Я благодарю, что вы успели за такое короткое время подготовить настоящий фундаментальный документ», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 9 июня, в частности, заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.

«Если правительство не поймет, что путем реформирования НАК «Нафтогаз» можно дать ответ, как спасти от банкротства национальную компанию, остальные ответы будут непрофессиональными», - сказал Президент.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО высказала мнение, что Президент своими заявлениями о неудовлетворительном финансовом состоянии НАК "Нафтогаз Украины" только нагнетает ситуацию вокруг компании.