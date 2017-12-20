Гидроэнергетика стабилизирует энергетический рынок и способствует развитию возобновляемых источников - Сирота

Сейчас "Укргидроэнерго" планирует увеличить регулирующие мощности за счет строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на Днестре и в Каневе. Эти проекты должны быть реализованы до 2026 года, как предусматривает утвержденная правительством "Программа развития гидроэнергетики Украины до 2026 года", пишет 112.

Развитие гидроэнергетики и увеличение маневренных мощностей Украины стабилизируют энергетический рынок и будут способствовать развитию солнечной и ветровой генерации, считает Генеральный директор ПАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"На сегодняшний день рассматривается вопрос увеличения мощностей альтернативных источников энергии (ред. - частными инвесторами). Например, их увеличение на 5000 МВт, означает, что для регулирования пиковых нагрузок Украине нужно около 3000 МВт дополнительных маневренных мощностей", — заявил Игорь Сирота.

Сейчас "Укргидроэнерго" планирует увеличить регулирующие мощности за счет строительства гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на Днестре и в Каневе. Эти проекты должны быть реализованы до 2026 года, как предусматривает утвержденная правительством "Программа развития гидроэнергетики Украины до 2026 года".

По словам Игоря Сироты, процесс разработки этих проектов уже идет и "Укргидроэнерго" старается учесть все аспекты от его реализации.

"Мы прислушиваемся к мнению экологов. К проекту строительства каскада Днестровских ГЭС мы привлекли 9 научно-исследовательских институтов из структуры Национальной академии наук Украины", - рассказал гендиректор "Укргидроэнерго".

По его словам, также учитывается мнение местных общин. Учитывая их потребности, компания уделяет внимание реализации инфраструктурных проектов в регионах, что способствует их социально-экономическому развитию.

Игорь Сирота также подчеркнул, что особую актуальность развитие системы ГАЭС в Украине приобретает в связи с подписанием Соглашения о присоединении к энергетической системе Европы. "Если нам не хватает регулирующих мощностей, нам придется их покупать", — сказал он.

Что касается тарифов на электроэнергию для населения, то генеральный директор "Укргидроэнерго" заявил, что именно благодаря дешевой энергии, которые производят гидроэнергетики, их удается сдерживать. По его словам, компания дотирует энергетический рынок почти на 14 млрд грн.