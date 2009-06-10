Россия может поднять экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июля текущего года может вырасти на 38% – до 210-212 долл. за тонну с нынешних 152,8 долл. за тонну.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела таможенных платежей Министерства финансов Российской Федерации Александр САКОВИЧ, передает РИА "Новости".

По словам А.САКОВИЧА, пошлина на светлые нефтепродукты может составить 154-156 долл. за тонну, на темные – 83,84 долл. за тонну.

Средняя цена на нефть в период с 15 мая по 10 июня составила 62,46 долл. за баррель.

«Если текущая тенденция цены на нефть сохранится в течение последних трех торговых дней мониторинга (по 14 июня включительно – УНИАН), то средняя цена за этот месяц составит 63,15 долл. за баррель», – отметил А.САКОВИЧ.

Напомним, ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 июня составляет 152,8 долл. за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты установлена на уровне 115,2 долл. за тонну, на темные – до 62,1 долл. за тонну.

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долл. за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 долл. за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена – до 110 долл., а в мае – опять повышена.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть.

Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые до этого из-за высокой пошлины потеряли около 7 млрд. долл.