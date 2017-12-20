"Укртрансгаз" планирует побить 7-летний рекорд по транзиту российского газа

Государственная газотранспортная компания "Укртрансгаз" по итогам 2017 года ожидает увеличения объема природного газа, который транзитом поступает из России в страны Европейского союза, на 10 миллиардов кубометров по сравнению с результатом прошлого года - до 93-94 миллиардов кубометров. Об этом во время пресс-конференции об итогах работы компании сообщил и. о. президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

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"Мы в этом году ожидаем около 93-94 миллиардов кубометров транзита российского газа. Если сравнивать с прошлым годом, эта цифра на 10 миллиардов кубометров больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Также Химко отметил, что по итогам 2017 года импорт газа из Европы достигнет показателя 10 миллиардов кубометров.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2017 года транзит газа через Украину вырос на 16%, до 85,5 миллиарда кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.