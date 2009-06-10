Тимошенко возразила Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что НАК «Нафтогаз Украины» для выполнения своих обязательств перед российским ОАО «Газпром» использовал эмиссионные средства в размере 3,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Ни о каких эмиссионных средствах речь не идет, привлечены кредитные ресурсы НАК «Нафтогаза», которые будут возвращены сразу после того, как газ из газовых хранилищ будет продаваться потребителям. Это нормальная мировая практика. И ничего экстраординарного здесь нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подтвердила, что финансовые разрывы в бюджете НАК «Нафтогаз» связаны с необходимостью закачки природного газа в подземные хранилища для накопления запасов.

«Закачка газа в газовые хранилища связана с возникновением дополнительных финансовых потребностей «Нафтогаза» на покрытие кассовых разрывов, но поскольку газ закачивается, не потребляется и плательщиков нет, необходимо привлекать кредитные ресурсы», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Президент на заседании СНБО заявил, что майский платеж за российский газ будет перечислен «Газпрому» за счет эмиссии в размере 3,8 млрд. грн.

По словам Президента, газовые долги Украины за май составляют 157 млн. дол. за потребленный газ и почти 500 млн. дол. – за газ, закачанный в подземные газовые хранилища.

Вместе с тем, 5 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил, что средства на оплату российского газа, потребленного и закачанного Украиной в подземные хранилища газа в мае, в размере 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» получит в качестве кредита "Ощадбанка".

В тот же день, 5 июня, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что выделение кредита в размере 3,8 млрд. грн. «Нафтогазу» для оплаты за газ произойдет без увеличения гривневой массы внутри страны, то есть «без запуска печатного станка».

«Речь идет о кредитовании при участии Национального банка в установленном законом порядке. Речь идет о кредите, который будет получен со стороны Национального банка. Национальный банк, соответственно, отдает кредит банку, который имеет право кредитовать хозяйствующие субъекты, и за счет увеличения уставного фонда этого банка ("Ощадбанк" – УНИАН) вопрос будет решен. Это чистое кредитование, это и есть эмиссия ресурсов в компанию НАК «Нафтогаз Украины», поскольку, к сожалению, другого пути нет», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Вчера, 9 июня, В.ЮЩЕНКО снова заявил, что для расчета с Россией за газ была проведена эмиссия в размере 3,8 млрд. грн. По его словам, для расчета за газ других средств в государстве не было, нет их и сейчас.