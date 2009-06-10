РФ и ОПЕК в июле проведут совместный семинар

РФ и ОПЕК в июле 2009 г. проведут совместный семинар, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Шматко.

По его словам, в рамках семинара планируется обсудить вопросы сотрудничества между Минэнерго России и секретариатом ОПЕК. Место проведения в настоящее время обсуждается, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Отметим, в п.г. генеральный секретарь Абдалла Салем аль-БАДРИ не раз заявлял, что Организация стран-экспортеров нефти выступает за развитие широкого сотрудничества с Россией в различных сферах. По его словам, ОПЕК и Россия договорились о налаживании разностороннего партнерства, которое, в частности, будет включать технологическое и экологическое направления. Генсек ОПЕК также сообщил о планах расширения сотрудничества с рядом других государств, включая Китай и Индию. В ноябре п.г. Россия передала в ОПЕК проект меморандума о сотрудничестве.

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж, в частности, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ. Россия в ОПЕК не входит. На долю 13 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн. баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна ПИКЕНСА, составляет 87 млн. баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.

Государства, состоящие в Организации стран - экспортеров нефти, заработали за первое полугодие 2008 года от экспорта нефти почти столько же, сколько за весь 2007 год. Это произошло благодаря рекордным ценам на нефть и максимальным объемам добычи.

По прогнозу банка HSBC, экспортеры нефти в 2006-2010 годах заработают больше, чем за 20 предыдущих лет вместе взятых. Доходы этих государств в 2008 году сравняются с доходами за все 80-е годы.

В 2008 году Россия добывала в среднем 9,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.