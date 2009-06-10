Запорожская АЭС в мае выработала 2798 млн. кВт/ч электроэнергии

Запорожской атомная электростанция (ЗАЭС) в мае 2009 года выработала 2798 млн. кВт/ч электроэнергии, что составило 45% суммарной выработки АЭС Украины и 22,9% всей электроэнергии, выработанной на протяжении мая в стране.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре атомной станции.

При этом, по данным информцентра, ЗАЭС работала с коэффициентом использования установленной мощности на уровне 62,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выработки ЗАЭС снизились на 109 млн. кВт.ч.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины – представляет собой уникальный энергокомплекс из шести отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт.