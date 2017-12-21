Российский "Газпром" остановил закупку труб для "Северного потока-2"

"Газпром" счел завышенной стоимость труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода и расторг контракты на их поставку, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявления сотрудников контрагентов газовой компании.

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"Причина - изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки труб большого диаметра, говорит один из собеседников. Отправитель писем - ООО "Газпром комплектация", оно выступало заказчиком в этих трубных контрактах", - говорится в сообщении.

Закупку, о которой идет речь в распоряжении, "Газпром комплектация" объявила 19 апреля 2016 года: предполагалась поставка 501 600 тонн труб большого диаметра для проекта "Развитие единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец – компрессорная станция Славянская". Имелось в виду расширение газопровода под поставки газа к газопроводу "Северный поток-2", который "Газпром" планирует ввести в эксплуатацию в 2019 году. Длина наземной части проекта – 876 километров, по расторгнутым контрактам должно было быть поставлено почти 670 километров труб. Какая часть из них уже поставлена, "Газпром" и трубные компании не сообщают.

Общая стоимость контрактов составила 56,8 миллиарда рублей (967 миллионов долларов). Большую часть заказа получила ОМК Анатолия Седых: 30% закупки на 17,2 миллиарда рублей (293 миллиона долларов) "Трубный инновационный проект" (ТИТ) Ивана Шабалова – 29% или 16,5 миллиарда рублей (281 миллион долларов). Затем ЧТПЗ - 11,6 миллиарда рублей (20,5%), ТМК – 5,7 миллиарда рублей (10,7%) и "Северсталь" – 5,6 миллиарда рублей (9,9%).

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист "Газпром" и его партнеры ведут строительство "Турецкого потока", который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить "Северный поток-2".

Справка УНИАН. Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 миллиардов долларов.