"Нафтогаз" с начала года увеличил импорт газа на 17%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев 2017 года импортировала из Европы 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1,2 миллиарда кубометров, или на 17%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в этом году "Нафтогаз" закупал газ у 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила больше 30% объема импортированного газа.

Сообщается, что в январе-ноябре этого года "Нафтогаз" в целом закупил 20,9 миллиарда кубометров газа, что на 2 миллиарда кубометров больше, чем за 11 месяцев предыдущего года.

В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 39%, у "Укргазвыдобування" был закуплен 61%.

"Закупленный у "Укргазвыдобування" газ в полном объеме используется для обеспечения бытовых потребителей, религиозных организаций и производителей тепловой энергии для производства горячей воды для населения и религиозных организаций. Кроме того, необходимые объемы импортируемого газа "Нафтогаз" направляет на обеспечение остальных потребностей бытовых потребителей в газе и тепле. При этом "Нафтогаз" не поставляет газ непосредственно населению. В то же время, закупленный компанией ресурс перепродают региональные газоснабжающие компании (газсбыты) согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 года №187", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа из Европейского Союза, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

В прошлом году Украина сократила потребление газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.