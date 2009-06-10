Ющенко завтра проведет совещание по оздоровлению «Нафтогаза»
"Безотлагательное реформирование..."
Завтра, 11 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание по вопросам оздоровления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, во время совещания будут проанализированы финансовый и другие аспекты деятельности НАК как основного поставщика энергетических ресурсов украинскому населению и монопольного транзитера российского газа европейским потребителям.
И.ВАННИКОВА заметила, что вследствие критического финансового состояния компании, глава государства считает, что одной из первоочередных экономических задач является безотлагательное реформирование и оздоровление компании и энергетического рынка Украины в целом. Следовательно, подчеркнула И.ВАННИКОВА, Президент ожидает, что правительство на протяжении 30 дней разработает соответствующий план мероприятий по оздоровлению НАК.
Со своей стороны, сообщила она, В.ЮЩЕНКО активно участвует в решении проблем, возникающих у «Нафтогаза» вследствие асимметричных украинско-российских контрактов, заключенных в январе 2009 года.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, из-за бездеятельности правительства Президент в минувшую пятницу был вынужден созвать экстренное совещание с руководством НАК и НБУ. В результате при непосредственном участии Президента был наработан механизм проведения расчета по контрактным обязательствам компании, которые возникли в мае.
«Именно благодаря этому оперативному решению удалось избежать возникновения задолженности национальной компании перед иностранным поставщиком газа, однако дальнейшая финансовая перспектива НАКа остается неопределенной», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что на эту проблему В.ЮЩЕНКО неоднократно обращал внимание правительства, в том числе в письмах Кабинету министров В.ЮЩЕНКО призвал правительство сбалансировать финансовый план «Нафтогаза».
Совещание по вопросам оздоровления НАК «Нафтогаз Украины» начнется в 10.00 по адресу ул. Б. Хмельницкого, 6.