Перевод ТЭС на газовый уголь: к 2019 году Украина может отказаться от антрацита

Переоборудование двух блоков Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская область) с работы на дефицитном антраците на уголь газовых марок, добываемый в Украине, позволяет снизить потребление нашей страной дефицитного вида топлива на 1 миллион тонн в год. Об этом во время итоговой за 2017 год пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"Мы переоборудовали котлоагрегаты второго и пятого блока Змиевской ТЭС. Эффект только от этих блоков – это 1 миллион тонн антрацитового угля в год", - сказал он, добавив, что на сегодня государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" переоборудует на газовый уголь первый блок Змиевской и четвертый блок Трипольской ТЭС.

По словам министра, в этом году Украине удалось сократить потребление антрацита с 10,6 до 5 миллионов тонн.

"Программа на 2018 год позволяет нам сократить потребление до 3 миллионов тонн, а в 2019 году – мы вообще отказываемся от поставок антрацита и полностью обеспечиваем себя углем собственной добычи", - заявил глава Минэнергоугля.