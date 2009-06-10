ЕК оштрафовала бельгийскую Electrabel на 20 млн. евро

Европейская комиссия оштрафовала бельгийскую энергетическую компанию Electrabel на 20 млн. евро за нарушение правил слияния.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Джон ТОДД.

По его словам, штраф наложен из-за того, что компания Electrabel не предупредила Еврокомиссию о намерениях приобрести энергетическую компанию Compagnie Nationale du Rhone.

“Компания сообщила нам о приобретении лишь через 4 года. Мы считаем это очень существенным нарушением антимонопольного законодательства”, - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Electrabel де-факто получила контроль над французской компанией в 2003 году, однако обратилась в Еврокомиссию с просьбой предоставить разрешение на слияние лишь 26 марта 2008 года.

Дж.ТОДД также отметил, что сумма штрафа объясняется тем, что бельгийская компания грубо нарушила европейское антимонопольное законодательство, которое предусматривает получение разрешения на слияние перед приобретением компаний.

*** Electrabel основана более 100 лет назад. В 2005 году контрольный пакет ее акций был куплен французским энергогигантом GDF SUEZ.