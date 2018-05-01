Конфликт "под газом"

Судьба газотранспортной системы Украины продолжает оставаться заложником конфликта энергетического блока правительства и «Нафтогаза». А на кону – сохранение транзита голубого топлива через территорию нашей страны. И это, ни много ни мало – 3 миллиарда долларов. Дело в том, что наша труба может стать металлоломом по двум причинам – чрезвычайно высокая вероятность строительства обходных газопроводов Россией, которая сейчас активизировала свои действия в этом вопросе при поддержке ряда западных стран, а также в виду завершения в 2019 году контракта с «Газпромом», который и предусматривал прокачку его газа через нашу ГТС.

Спасти ситуацию может только передача газотранспортной системы в управление консорциума, созданного совместно с европейскими партнерами, заинтересованными в транзитных мощностях Украины.

Перетягивание одеяла на себя двумя ключевыми в этом процессе игроками не только нарушает все отработанные планы (с учетом мнения Еврокомиссии), но и играет на руку ярому врагу – России, у которой появляются основания апеллировать к европейским партнерам на тему «ненадежности» Украины как транзитера.

Хроника конфликта

Согласно принятому в 2015 году закону о рынке газа, который представляет собой имплементацию Третьего энергопакета ЕС – что Украина обязана реализовать в силу членства в Европейском энергетическом сообществе и в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – ГТС должна быть выведена из-под управления филиала «Нафтогаза» - «Укртрансгаза» - и передана в новую, специально созданную для реализации этой задачи, структуру «Магистральные газопроводы Украины». После вынесения окончательного решения Стокгольмского арбитража по искам «Нафтогаза», что ожидается в середине февраля 2018 года, на базе этого оператора должен быть сформирован консорциум по управлению ГТС при участии европейских партнеров для спасения украинской трубы от нависших над ней угроз.

Причем, данный план был отображен в двух постановлениях правительства от 2015 и 2016 годов. В них были определены даже сроки, когда и что нужно сделать. Но кроме того, что в начале этого года на бумаге было учреждено ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), дальше дело не пошло. Не была создана система корпоративного управления, не был отобран наблюдательный совет компании, средства на структуру (наем работников) выделены тоже не были.

«Нафтогаз» воспринял это как затягивание процесса со стороны Кабмина и стал действовать самостоятельно: создал внутри «Укртрансгаза» новый филиал - «Оператор ГТС Украины». Затем передал туда активы на 250 миллиардов гривен, перезаключил на новую компанию 1100 договоров на транспортировку газа – и еще 19 тысяч собирается перезаключить до конца года.

Не сбавляя темпа, НАК «Нафтогаз» набирает также для новой компании штат из 309 сотрудников. По планам «Нафтогаза», этот филиал будет выделен в отдельную самостоятельную юридическую структуру, на базе которого и создадут совместный с европейцами консорциум, либо же «Оператора ГТС Украины» просто передадут «Магистральным газопроводам Украины», когда эта компания будет окончательно создана.

Для достижения своих цели «Нафтогаз» также заключил контракт с инвестиционной компанией Rothschild S.p.A. (Италия), которая входит в структуру международной финансово-холдинговой компании Rothschild & Co (именно им в «слепой траст» передал свой бизнес президент Порошенко), на 98 миллионов гривен. Смысл контракта – предоставление услуг по отделению ГТС от «Нафтогаза» и привлечение партнера к управлению трубой. По мнению «Нафтогаза», конкурс по отбору западных партнеров тоже должны проводить Ротшильды.

«Законодательство определяет полномочия Кабмина согласовывать условия этого конкурса. Но наша позиция – что это должны делать профессионалы, те, кто хоть раз в жизни привлек партнера и осуществлял такие проекты. Для этого мы привлекли инвестиционный банк Rothschild. Пускай это делают профессионалы», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Кстати, не ожидая развязки истории с Rotshild, «Нафтогаз» провел параллельные переговоры с потенциальными западными партнерами самостоятельно. По словам представителей компании, уже существуют некие договоренности с газотранспортными компаниями Snam из Италии и словацкой Eustream. Аналогичные соглашения были достигнуты с газотранзитерами Gasunie (Нидерланды) и GRTgaz (Франция).

Между тем, Минэнерго такие действия «Нафтогаза» восприняло как нарушение всех постановлений правительства, принятых в рамках процесса отчуждения ГТС от украинского газового гиганта, и глава ведомства Игорь Насалик выдал на-гора приказ создать комиссию по расследованию причин невыполнения НАК плана действий правительства по передаче активов ГТС в «МГУ».

Пока официально о выводах комиссии не слышно. Но, по словам источника, близкого к процессу, проект решения комиссии все же уже подготовлен – уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Но «Нафтогаз» пошел на опережение, начав активный диалог с западными партнерами для поддержания своей позиции, а сам Коболев провел ряд публичных мероприятий при участии упомянутых партнеров, которые его планы поддержали. В итоге, постановлению о его увольнении не дали ход.

Тем временем, Еврокомиссия, наблюдая за происходящим, решила придать ускорение украинским чиновникам и заявила, что заблокирует строительство российским «Газпромом» газопровода «Северный поток–2» в обход Украины только в том случае, если наша страна передаст ГТС европейским энергоконцернам – в аренду, лизинг, концессию либо совместное управление – буквально сразу после завершения процесса в Стокгольмском арбитраже. По подсчетам упомянутой Rothschild S.p.A., создание консорциума может занять 2-3 месяца.

На фоне разыгравшегося уже на международном уровне скандала, представители украинской стороны отправились в Брюссель. Сразу же после этого визита Кабинет министров официально заявил о старте процедуры отбора международных партнеров для управления ГТС. Сначала будут проведены консультации с иностранными операторами, по их итогам разработают условия конкурса. Для реализации планов создана рабочая группа во главе с профильным вице-премьером Владимиром Кистионом.

Как ни парадоксально, все эти несогласованные действия властей идут на пользу исключительно России, ведь именно она заинтересована в срыве планов по сохранению жизнедеятельности нашей ГТС после 2019 года.

Надежда на здравый ум

Эксперты предупреждают: если конфликт затянется, то в проигрыше будет Украина: «2019 год – на носу, времени для споров и перетягивания одеяла не осталось, к тому же, у «Нафтогаза» есть конкретные предложения, причем – немногочисленные», - отмечает Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ».

По его словам, из числа приемлемых для Украины по условиям предложений для обсуждения сейчас готово одно – речь идет о словацкой и итальянской компаниях в качестве партнеров. Ведь самым приемлемым для Рима маршрутом поставок газа был, есть и будет – через Украину и Словакию. Цена транзита газа через «Северный поток-2» будет для Италии намного выше. Единственная проблема для Украины – консорциум с этими участниками готов взять под управление не всю нашу ГТС, а только один из маршрутов в ЕС, газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород».

«И, вместо того, чтобы спорить – кто главный, нужно решать проблему – что делать с остальным газопроводом, причем, ее с украинской стороны перед европейцами громко никто еще не ставил. А ведь освободившиеся мощности нужно будет консервировать, провести массу технических работ по отсечению ответвлений, уволить обслуживающий персонал, нужна будет охрана этих участков. Общая мощность ГТС – 142 миллиарда кубов в год, консорциум по объему займет максимум 40 миллиардов кубометров. Именно сейчас нужно поднимать вопрос компенсации убытков, связанных с этими процессами. В этом вопросе, как и в вопросе выбора участников консорциума, в первую очередь, должны быть учтены национальные интересы», - отметил эксперт

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики также отмечает, что интересы возможных партнеров сильно разнятся: кто-то хочет полного управления, кто-то – аренды, кто-то - концессию. Но самое главное – противостояние Минэнерго и «Нафтогаза» крайне вредно для страны. Эксперт усматривает в этом конфликте руку Москвы.

«Конфликт правительства и «Нафтогаза», который тянет за собой неразбериху в отношениях с западными партнерами, выглядит очень странно. К сожалению, влияние Дмитрия Фирташа на наше правительство дает себя знать, а в его интересах только одно – чтобы создание консорциума по управлению ГТС не случилось. И о силе влияния этого одиозного олигарха говорят следующие решения правительства – облгазам повышается ставка на транспортировку газа, созданы все условия для гигантских неплатежей, не принимаются меры для прозрачности отчетности. Причем Фирташ – с учетом его газовой деятельности, всегда считался рукой Кремля. То есть, все выглядит так, что «Газпром», активно продвигая свои обходные пути, разваливает ситуацию внутри Украины. Это прямейший российский интерес. Ведь потеря закупки газа Украиной – самая большая оплеуха, которую они получили от нашей страны. И сейчас они делают все, чтобы ситуацию если не развернуть в нужное им русло, то – хотя бы получить «моральную «компенсацию»», - сказал Харченко.

Он считает, что именно офис вице-премьера Кистиона делает все, чтобы процесс создания консорциума по управлению украинской ГТС приостановить.

«Мне в Брюсселе рассказывал представитель Еврокомиссии, который приезжал в Украину для общения по этой теме с правительством, что в Европе не понимают, что происходит. По его словам, когда они приходят на переговоры с правительством, то там уже сидит некий господин. Представитель ЕК мне рассказал: «на вопрос – кто это, отвечают, что советник Кистиона, но мы-то знаем, что это – представитель компании Дмитрия Фирташа». И это крайне раздражает Еврокомиссию. Там уже прямо говорят – если вы процесс создания консорциума не завершите после решения Стокгольмского арбитража в течение 2-3 месяцев, то мы дадим русским разрешение на строительство «Северного потока-2», - отметил Харченко.

Остается лишь надеяться на то, что здравый смысл возьмет верх, и наши государственные мужи все расставят на свои места.

«Если прекратятся распри, то успеем все сделать вовремя. Но, если продолжат тянуть одеяло каждый на себя, то останется Украина у разбитого корыта. Инвесторы давно не верят украинской властной команде, которая говорит одно, а делает другое. Поэтому нужно по максимуму использовать все возможности для разрешения нависшей над ГТС проблемой», - подытожил Гончар.

Нана Черная