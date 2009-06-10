Украина остается надежным транзитером газа в Европу

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заверил представителей Европейской комиссии, что Украина есть и в дальнейшем будет оставаться надежным транзитером российского природного газа с востока на запад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча Б.СОКОЛОВСКОГО с представителями ЕК состоялась сегодня в Секретариате Президента.

Центральной темой переговоров были вопросы надежности транзита российского природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» на ближайшую и среднюю перспективу.

Б.СОКОЛОВСКИЙ заверил европейцев, что украинская сторона есть и в дальнейшем будет оставаться надежным транзитером российского природного газа с востока на запад в соответствии со стандартами и техническими и организационными условиями, заложенными при проектировании украинской газотранспортной системы. С целью повышения надежности поставок и транзита природного газа Президент Украины настаивает и лично контролирует ход выполнения договоренностей, зафиксированных в Совместном заявлении о модернизации украинской ГТС от 23 марта 2009 года.

Отвечая на вопросы, Б.СОКОЛОВСКИЙ ознакомил европейских экспертов с оценками и подходами Президента Украины относительно решения и предупреждения потенциальных проблем в сфере поставок и транзита российского газа, которые могут обостриться в основном по двум причинам: из-за медленных темпов реформирования украинского газового сектора и вследствие невыгодных для Украины газовых контрактов от 19 января 2009 года.

В частности, он объяснил причины и природу нарастания объемов кредитных обязательств НАК «Нафтогаз Украины», что существенно осложняет ее деятельность и кредитоспособность.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что глава Украинского государства настаивает на срочном реформировании газового сектора, в том числе – компании «Нафтогаз Украины» с целью ее финансового оздоровления и оптимизации деятельности с соблюдением принципов, принятых в странах ЕС.

Уполномоченный Президента объяснил необходимость и целесообразность внесения на взаимоприемлемых условиях изменений и дополнений в украинско-российские газовые контракты от 19 января 2009 года с целью формирования надежной долгосрочной договорной базы и минимизации влияния личностного фактора в соответствии с европейской практикой.

На основе конкретных фактов он опроверг отдельные необъективные предостережения и домыслы иностранных и украинских политиков относительно рисков в сфере транспортировки российского газа через территорию Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что Президент Украины положительно оценивает тенденции в налаживании конструктивных отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

Как отмечает пресс-служба, делегация ЕК с пониманием восприняла позицию главы Украинского государства по указанным вопросам и заверила в готовности Европейской комиссии к активному сотрудничеству с украинской и российской сторонами с целью совершенствования договорной базы, минимизации персональных влияний и выработки дополнительных механизмов гарантирования поставок и транзита газа на взаимовыгодных условиях.

Европейская сторона подчеркнула необходимость и готовность продолжать дальнейшие совместные действия по реализации положений Совместного заявления о модернизации украинской ГТС от 23 марта 2009 года.

Стороны договорились продолжать переговоры по поднятым и другим вопросам энергетической безопасности на будущей неделе в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Еврокомиссия направила экспертов в Киев и Москву для обсуждения вопросов снабжения газа.

Вопрос снабжения газа в Европу приобрел актуальность после того как российский “Газпром” в конце мая заявил о неспособности Украины заплатить своевременно за потребленный в мае газ, а премьер-министр России Владимир ПУТИН позвонил по телефону председателю ЕК Жозе БАРРОЗУ и предложил предоставить Украине кредит в размере 5 млрд. дол. для своевременных расчетов за газ.

Вместе с тем Украина ежемесячно полностью и своевременно рассчитывалась за газ.