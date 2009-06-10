АТКУ: отключение Крыма и Донецка от теплоснабжения - следствие ошибочной политики в ЖКХ

Отключение котельных крымского полуострова и Донецка от газоснабжения, ставшее причиной отсутствия горячей воды в квартирах, является следствием ошибочной политики государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

Он прогнозирует, что ближе к зиме ситуация усугубится: отключению подвергнутся намного больше регионов, а в квартирах украинцев не будет не только горячей воды, но и отопления.

«НАК «Нафтогаз Украины», несмотря на форму собственности, оказывает коммерческие услуги. Предприятие не может себе позволить вечно накапливать долги, ведь ему нужно расплачиваться за газ с Россией, выдвигающей крайне жесткие условия. Отключения – это акция устрашения для имеющего задолженность населения, но эффект от нее окажется минимальным и способен лишь краткосрочно и в незначительной мере поправить ситуацию с долгами», – считает В.ЯКОВЕНКО.

По мнению АТКУ, долги предприятий теплокоммунэнерго за газ перед «Нафтогазом» будут только накапливаться. Бюджет их покрыть не сможет, а население не хочет платить, потому что в большинстве своем считает тарифы на тепло и горячую воду завышенными и не соответствующими тому качеству, которое они получают. Как следствие – очередные, более масштабные отключения.

«Порочна сама система теплоснабжения, укоренившаяся в Украине. Она похожа на бездонную бочку, в которую сколько денег ни вбрасывай – поглотит все. При этом не даст ни малейшего позитивного результата, – считает В.ЯКОВЕНКО. – Министерству уже давно следовало бы лишить предприятия теплокоммунэнерго монополии на рынке услуг теплоснабжения, но вместо этого оно до сих пор оберегает их от малейших потрясений, чем стимулирует апатию к модернизации.

Постсоциалистические страны уже давно прошли этот путь: либерализировали рынок автономного отопления, создали на нем конкуренцию, подстегнули к модернизации, развитию и эффективному энергосбережению всех его участников», – отметили в ассоциации.

В.ЯКОВЕНКО предостерегает, что «если такая позиция министерства будет сохранена по отношению к альтернативным системам отопления, то оно рискует перенести в Украину опыт Армении, где люди были вынуждены отапливаться всем, чем придется, вплоть до буржуек в квартирах».