Очередное "предположение" от Газпрома

Глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР предполагает, что Украина могла остановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) на этой неделе, передает РИА Новости.

Как сообщил А.МИЛЛЕР журналистам по итогам заседания Европейского делового конгресса, на прошлой неделе Украина отбирала 90 млн. куб. м в сутки, а в настоящее время отбор упал до 20 млн. куб. м. Таким образом, можно предположить, что закачка газа в ПХГ остановлена.

Корреспондент УНИАН обратился за комментарием в НАК «Нафтогаз Украины», но немедленно подтвердить данную информацию не удалось.

Напомним, на следующей неделе А.МИЛЛЕР намерен встретиться с главой НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ для выяснения этого вопроса.

Ранее премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предупредил, что проблемы с оплатой газа Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.