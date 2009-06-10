Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в среду в Киеве подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития энергетики в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, документ от правительства Украины подписал вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, от ЕБРР – директор банка в Украине Андре КУУСВЕК.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, ЕБРР является крупнейшим инвестором в Украине: совместно с банком в стране реализуется 150 проектов на общую сумму инвестиций приблизительно 5 млрд. долл.

«На самом деле вы сегодня построили такое сотрудничество с Украиной, которое дает возможность финансировать самые важные направления развития Украины, местного самоуправления, энергетики – всех ключевых отраслей Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава делегации директоров ЕБРР Терри БРАУН, в свою очередь, отметил успешность сотрудничества ЕБРР с Украиной. Он напомнил, что ЕБРР планирует в текущем году увеличить инвестиции в Украину на 15% – до 1 млрд. евро.

Кроме того, Т.Браун подчеркнул, что ЕБРР заинтересован сотрудничать с Украиной в сфере реализации муниципальных инфраструктурных проектов, связанных с подготовкой к проведению чемпионата Евро-2012.

По его словам, делегация директоров ЕБРР находится в Украине с трехдневным визитом для того, чтобы лучше понять текущую ситуацию в стране, сложившуюся под влиянием мирового финансового кризиса.