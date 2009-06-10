На шахте им. Скочинского продолжаются поиски 4 горняков

В Донецке на шахте им. Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») по состоянию на 19.00 продолжаются поиски четырех горняков, которые 8 июня попали под газодинамический выброс угольной массы.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке.

По информации пресс-службы профсоюзов работников угольной промышленности, которые ссылаются на члена Правительственной комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии на шахте Валерия МИЛЛЕРА, поиски горняков ведутся беспрерывно, но непосредственно на месте аварии из-за ограниченного пространства могут одновременно работать 21 человек. Сейчас наращивается конвейер для более быстрых темпов транспортировки угольной массы. По его словам, все усилия спасателей направлены на ускорение поисковых работ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров, из них тела 9 горняков были подняты на поверхность.