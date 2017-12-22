Почем "черное золото": нефть торгуется в районе $65 за баррель

Цены на нефть незначительно снижаются утром в пятницу: среди сдерживающих факторов аналитики называют рост добычи сырья в США и ожидания восстановления прокачки по трубопроводу Forties.

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Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,12 процента до $64,82 за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $58,22 за баррель, на 0,24 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Прокачка североморского сорта Forties по одноимённому нефтепроводу должна полностью восстановиться в начале января, сообщила вчера компания Ineos – оператор трубы.

Говоря о долгосрочной перспективе, аналитики отмечают, что рост нефтедобычи в США, объём которой стремительно приближается к отметке 10 миллионов баррелей в сутки, будет давить на нефтяные котировки.

Но не все отраслевые эксперты настроены столь пессимистично. Они считают, что ограничение добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+ помогло значительно снизить запасы нефти и поднять цены.

“Продление соглашения ОПЕК до конца 2018 года являлось обязательным условием, необходимым для дальнейшего снижения запасов”, – сказали аналитики банка Jefferies.

Они повысили прогноз цены на европейский маркерный сорт Brent до $63 за баррель в 2018 году с $57 за баррель, а на американский бенчмарк WTI – до $59 за баррель с $54 за баррель.