Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 10 июня, повысились на фоне резкого сокращения запасов сырья в США, слабеющего доллара и надежд на восстановление мирового спроса на нефть и энергоносители, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,32 доллара - до 71,33 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 1,18 доллара - до 70,80 долларов за баррель.