НАК «Недра Украины» займутся основательно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратил внимание правоохранительных органов на нарушения в роботе НАК «Недра Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на его встрече с министром охраны окружающей природной среды Украины Георгием ФИЛИПЧУКОМ, первым заместителем генерального прокуратура Татьяной КОРНЯКОВОЙ, председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и первым заместителем главы Секретариата Президента, представителем Президента в Кабинете Министров Александром ШЛАПАКОМ.

Основной темой встречи стала ситуация в сфере недропользования, в частности, законодательное урегулирование отрасли и деятельность НАК «Недра Украины».

Президент указал на то, что несовершенство законодательства по недропользованию сдерживает развитие геологической отрасли, создает предпосылки для нерационального использования недр и коррупции в этой сфере. Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству с требованием обеспечить повышение эффективности государственного управления в области геологического изучения, использования и охраны недр.

Еще 28 февраля 2008 года вышел Указ Президента Украины №173/2008 «О некоторых мерах по совершенствованию регулирования горных отношений». Тем не менее наиболее болезненные вопросы в этой сфере остаются неурегулированными, годами не решается вопрос принятия новой редакции Кодекса Украины о недрах.

Такая ситуация позволяет правительству ежегодно устанавливать новые «правила игры» при предоставлении разрешений на пользование недрами. Принятие ежегодно новой редакции такого порядка негативно сказывается на деятельности хозяйствующих субъектов. Ежегодное затягивание правительства с принятием соответствующих решений приводит к прекращению процедуры выдачи разрешений по меньшей мере на 3-5 месяцев. По информации Генеральной прокуратуры Украины, за 2004-2008 годы не рассмотрено почти 1 тыс. заявлений на получение специальных разрешений. Во время предоставления специальных разрешений в значительной мере игнорируются конкурсные принципы. Так, на протяжении 2008 года проведено лишь 4 аукциона, на которых продано 70 специальных разрешений общей стоимостью 73,1 млн. гривен (на сегодня в бюджет поступило 47,6 млн. гривен). Наряду с этим, без проведения аукциона предоставлено 98 специальных разрешений.

В теме деятельности НАК «Недра Украины» Президент назвал три основных проблемы: ухудшение деятельности в 2008 году и предложения по реформированию компании; инвентаризация имущества компании и отчуждение ее активов; деятельность дочернего предприятия НАК «Недра Украины» «Полтаванефтегазгеология» и риск потери государством Сахалинского нефтегазоносного месторождения.

Президент напомнил, что НАК «Недра Украины» была создана в 2000 году с целью повышения эффективности управления предприятиями в отрасли геологии и разведки недр и улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых. В состав НАК вошли 14 геологоразведочных и специализированных предприятий. Компания вместе с дочерними предприятиями владеет 51 специальным разрешением на пользование недрами, в т.ч. 39 - на пользование углеводородным сырьем.

Тем не менее, констатировал глава государства, НАК «Недра Украины» не достигла цели и не выполняет поставленных перед ней задач. Результаты деятельности компании с каждым годом ухудшаются, однако реагирование менеджмента недостаточно эффективно. Для примера, в 2008 году компания осуществляла опытно-промышленную разработку только на 9 месторождениях нефти и газа против 24 в 2007 году. Объем бурения нефтегазовых буровых скважин составил 22,5 тыс. погонных метров против 33,5 тыс. метров в 2007 году. Существенно уменьшилась добыча углеводородного сырья. В частности, добыча нефти составляла в 2008 году всего лишь 29,6 тыс. тонн, против 44,5 тыс. тонн в 2007 году. Доход компании в 2008 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 36,5% и составил 380,7 млн. гривен.

Президент напомнил также, что согласно предложениям по реформированию НАК, намечено создать на базе активов НАК «Недра Украины» Государственное акционерное общество «Недра Ресурсы Украины». В уставной капитал новообразованного общества планируется передать государственные пакеты акций геологических предприятий и имущество отдельных дочерних предприятий НАК и индивидуально определенное имущество (специализированное имущество и оборудование для параметрического и поискового бурения).

Президент высказал предостережение по поводу мнения, что якобы изъятие из компании активов в условиях кризиса позволит более эффективно ими распорядиться. Создание ГАО «Недра Ресурсы Украины» может вызвать теневое отчуждение из государственной собственности геологических предприятий, которые планируется передать в его состав. Соответственно, реорганизация НАК «Недра Украины» таким путем может привести к значительным потерям государства.

Президент акцентировал на том, что прежде всего необходимо провести инвентаризацию имущества компании. Несмотря на неоднократные поручения Правительства, обращения Службы безопасности Украины, руководство НАК «Недра Украины» до сих пор не обеспечило ее проведения. Вместе с тем руководством НАК «Недра Украины» предложено отчуждение отдельного имущества, которое внесено государством в уставной капитал предприятия.

Например, в условиях ежегодного снижения показателей разведки, руководство компании предлагает продать буровые установки, которые не были в эксплуатации. Президент сообщил, что имеет обращения работников геологоразведочных предприятий, в которых они просят защитить от давления, оказываемого на них руководством НАК с целью согласования отчуждения необходимого производственного оборудования, специальной техники и объектов недвижимости.

Глава государства констатировал, что надлежащим образом не решены вопросы деятельности дочернего предприятия НАК «Недра Украины» «Полтаванефтегазгеология».

Предприятие, которое было флагманом геологической отрасли, в активе которого 85 открытых месторождений нефти и газа, на котором в 90-е годы работало 12 тысяч высококвалифицированных специалистов, сегодня уничтожено: за один год предприятие было лишено всех разрешений на разведку углеводородов. Специальные разрешения на пользование недрами на крупные и перспективные месторождения нефти и газа были переоформлены на частные структуры, а размер доли НАК «Недра Украины» в уставном фонде этих предприятий был уменьшен с 51% до 0,07%. 19 буровых станков для глубокого бурения стоимостью более 150 млн. долл. США были переданы за бесценок тем же частным структурам. В результате этого специалисты с большим опытом работы оказались безработными (за год было сокращено более 50% работников).

Также Президент привел пример, когда в начале этого года практически за бесценок (1,7 млн. грн.) частной компании были переданы права на пользование геологической информацией Сахалинского месторождения. Материалы, которые стали результатом миллиардных затрат (около 2,5 млрд. грн.), вложенных на геологическое изучение месторождения, работа целого поколения становится собственностью негосударственной структуры. «Вследствие этой сделки фирма, которая фактически не имеет отношения к разведке Сахалинского месторождения, может приобрести преобладающее право на получение лицензии на промышленную разработку 15 млрд. кубических метров газа», - констатировал Президент.

Отдельно во время встречи Глава государства затронул тему формирования природно-заповедного фонда, содержания и развития заповедников, природных парков и других особо ценных территорий. Он сообщил о планах провести в июле в одном из заповедников отдельное совещание, посвященное этому вопросу, с участием руководства министерства, директоров заповедников и обсудить проблемные вопросы развития заповедного дела.