Шлапак: СНБО рассмотрит вопросы недропользования

Вопросы недропользования будут предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК после завершения инициированного Президентом Виктором ЮЩЕНКО совещания с министром охраны окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ, председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ и заместителем генерального прокурора Татьяной КОРНЯКОВОЙ.

По словам О.ШЛАПАКА, Президент обеспокоен ситуацией, которая складывается с НАК «Надра Украины».

«Компания, к величайшему сожалению, делает все меньше и меньше в объемах своей работы - и все больше и больше погрязает в чрезвычайно непонятные транзакции, о которых сегодня Президенту докладывали Генпрокуратура и СБУ», - сказал А.ШЛАПАК. По его словам, силовые ведомства получили ряд конкретных поручений по выяснению ситуации в ряде случаев.

Весь комплекс вопросов недропользования в ближайшее время должен быть вынесен на заседание СНБО, сообщил первый заместитель главы Секретариата.

По его словам, участники совещания обсудили два принципиально важных вопроса: нормативное обеспечение сферы недропользования; ситуация, сложившаяся непосредственно с разведкой полезных ископаемых, и состояние дел в НАК «Надра Украины».

«Президент чрезвычайно обеспокоен тем, что на середину года нет правительственного документа, который бы регламентировал выдачу специальных разрешений и порядок проведения аукционов по использованию полезных ископаемых. Это останавливает бизнес-процессы, это создает, к сожалению, основы для коррупционных действий», - отметил А.ШЛАПАК. Таким образом, Президент считает, что соответствующий документ (который уже рассматривался правительством) должен быть либо немедленного опубликован, либо повторно рассмотрен на заседании Кабмина. По этому поводу министр должен обратиться к премьер-министру.

Кроме того, отметил А.ШЛАПАК, Президент настаивает на том, что вопросы недропользования должны регулироваться не правительственными постановлениями, а законом. Поэтому, убежден глава государства, соответствующий законопроект должен быть подготовлен и подан в парламент.

Со своей стороны, министр охраны окружающей среды отметил важность совещания у Президента как с точки зрения социально-экономической, так и с позиции безопасности и обороны. По его словам, речь идет прежде всего о том, что Украина, которая имеет значительный сырьевой потенциал (5% мирового минерального сырья), сегодня должна найти оптимальную правовую и функциональную норму для оптимизации недроресурсной политики.

По словам Г.ФИЛИПЧУКА, нужно создать «нормальное инвестиционное поле» для предпринимателей. Очень важно сегодня как можно скорее провести в украинском парламенте в новой редакции Кодекс о недрах, подчеркнул министр. Он добавил, что в этом документе очень четко выписаны порядок выдачи спецразрешений, аукционные процедуры, правила поведения на случай аннулирования или приостановления спецразрешения и т.д. «Думаю, закон прямого действия, который сегодня станет нормой и правилом для всех, значительно стимулирует экономическую деятельность, ослабит коррупционную сферу и даст нормальный эффект на уровне региональной политики», - сказал Г.ФИЛИПЧУК.

Министр отдельно отметил важность понимания участников сегодняшнего совещания необходимости разработки эффективной политики по отношению к стратегическим месторождениям. Именно поэтому, отметил он, на одном из ближайших заседаний СНБО, очевидно, будет рассматриваться этот вопрос - проблема недр, которые должны особо оберегаться Украинским государством в интересах национальной экономики, граждан, нашей безопасности.