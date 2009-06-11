У «Киевэнерго» нет долгов за аренду имущества

Акционерная компания «Киевэнерго» не имеет задолженности за аренду столичного имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК "Киевэнерго", об этом заявил финансовый директор энергокомпании Михаил УТКИН в связи с распространением в СМИ заявлений о якобы значительном долге “Киевэнерго” перед городским бюджетом за аренду имущества.

Согласно договору между АК «Киевэнерго» и КГГА от 27.09.2001 с дополнениями, энергокомпания обязана за спользование имуществом ежегодно платить территориальной общине города 10% от чистой прибыли компании, полученной за предыдущий бюджетный год, но не менее 2 млн. грн. в год. Плата за аренду должна перечисляться ежеквартально равными частями на протяжении года. «Киевэнерго» оплачивает аренду имущества своевременно и в полном объеме», - отмечает пресс-служба.

За 2007 бюджетный год компания получила 14,2 млн. грн. прибыли. Поскольку 10% от этой суммы составляет меньше 2 млн. грн., «Киевэнерго» в 2008 году перечислила согласно договору 2 млн. грн. в качестве оплаты за использование коммунального имущества, по 500 тыс. грн. в каждом квартале. Компания «Киевэнерго» располагает соответствующими документами, согласно которым платежи за аренду имущества со стороны энергокомпании осуществлялись четырьмя траншами по 500 тыс. грн. каждый: 31.03.2008, 27.06.2008, 30.09.2008, 25.12.2008.

В 2008 году АК «Киевэнерго» прибыли не получила. Из-за неоплаты КГГА энергокомпании разницы между реальными затратами на производство тепла и тарифами, которые установлены в столице, «Киевэнерго» закончила год с убытками в размере 488 млн. 417 тыс. грн.

Тем не менее, энергокомпания обязана заплатить в бюджет Киева 2 млн. грн. за аренду имущества, что и осуществляет согласно договору. 31 марта 2009 года «Киевэнерго» перечислила в бюджет Киева 500 тыс. грн. Следующий платеж в размере 500 тыс. грн. компания осуществит в июне 2009 года.