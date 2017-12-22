"Нафтогаз" выиграл дело против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже: добился снижения цены

Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по делу между госхолдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» по контракту на закупку газа и снизил цену природного газа, который украинская компания покупала у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, с 485 долл. за тыс. куб. м (контрактное значение) до 352 долл. за тыс. куб. м (рыночное значение). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил 1,8 млрд долл. на газе, который был куплен в 2014-2015 годах», - добавили в компании.

Согласно сообщению, контрактная цена (485 долл. за тыс. куб. м) была привязана к котировкам нефтепродуктов, тогда как рыночное значение – к стоимости газа на европейском рынке.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и на покупку Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.