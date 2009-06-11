Мировая цена на коксующийся уголь снизилась на 58%
Из-за падения спроса на сталь
О введении новых и значительно более низких по сравнению с 2007 годом цен на коксующийся уголь – до $128 за тонну - объявила сегодня крупнейшая горнорудная компания мира британо-австралийская компания BHP Billiton, сообщает Газета.Ру.
В ходе переговоров о ценах на текущий финансовый год с ведущими сталелитейными корпорациями мира было достигнуто соглашение о снижении цен на коксующийся уголь на 58%.
В своем комментарии специалисты лондонского Сити отметили, что BHP Billiton была вынуждена пойти на значительные уступки в связи с сильным падением мирового спроса на сталь и продукцию из нее.
Согласно имеющимся в Лондоне данным, новая цена была установлена во время затяжных консультаций BHP Billiton с японской компанией Nippon Steel Corp. В результате японская сторона будет закупать тонну угля по цене в $128 по сравнению с $300 в минувшем году.
Данная цена является эталонной для мировых сделок с коксующимся углем.