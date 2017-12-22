Стокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" добился снижения обязательных объемов покупки российского газа в 10 раз

Стокгольмский арбитраж в рамках дела между госхолдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» по контракту на закупку газа принял решение в пользу украинской стороны и снизил для «Нафтогаза» обязательные годовые объемы покупки голубого топлива у «Газпрома» в 10 раз, в соответствии с потребностью Украины в импорте этого вида топлива.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз, в соответствии с его фактической потребностью в импорте газа», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этим решением арбитраж снизил контрактный объем закупки газа 52 млрд куб. в год – до 5 млрд куб. м в год.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Сегодня «Нафтогаз» получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м, а также отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.