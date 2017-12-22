"Нафтогаз" выиграл арбитраж у "Газпрома": цена победы - $75 миллиардов

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» оценивает общий положительный эффект от решений Стокгольмского арбитража, которые были вынесены в пользу украинской компании в споре с российским монополистом «Газпром» по контракту на закупку газа, в сумму 75 млрд долл.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам… «Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долл. за весь срок действия контракта на поставку газа», - говорится в сообщении компании.

Сегодня «Нафтогаз» получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципа «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который «Нафтогаза» обязан покупать у «Газпрома» с 52 до 5 млрд куб. м в год.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), а также полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.