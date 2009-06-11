Кипр будет продолжать препятствовать вступлению Турции в ЕС

Кипр будет продолжать препятствовать вступлению Турции в Евросоюз из-за вновь вспыхнувшего спора вокруг разведки месторождений нефти и газа на шельфе острова.

Как заявил накануне официальный представитель правительства Республики Кипр Стефанос Стефану, его страна собирается блокировать обсуждение комплекса энергетических вопросов в рамках переговорного процесса о членстве Анкары в ЕС в связи с угрозами турецких ВМС судам, занимающимся разведкой нефти и газа на шельфе.

"Турция не может препятствовать Кипру, которая является членом ЕС, проводить изыскательские работы в своей эксклюзивной экономической зоне и одновременно пытаться начать обсуждение энергетической главы", - подчеркнул С.Стефану.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Кипр разделен по национальному признаку с 1974 г. после вторжения Турции, которая с тех пор оккупирует 37% территории на севере острова. В конце прошлого года правительство Республики Кипр санкционировало начало поисковых работ на шельфе, однако Турция выступила резко против этого. Дошло до того, что Анкара направила военные корабли, которые неоднократно угрожали работавшим там норвежским судам. В связи с этим Кипр обратился в ООН и выразил протест против действий Турции.

В конце мая нынешнего года Турция вновь заявила, что не позволит начать работы по разведке нефтегазовых месторождений у берегов Кипра, и пригрозила направить в этот район военные корабли для защиты своих интересов.

Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз начались в октябре 2005 г. На сегодняшний день открыты лишь 10 из 35 глав, по которым должны быть достигнуты соглашения. Восемь остаются заблокированными из-за непризнания Турцией Республики Кипр и отказа открывать свои порты для воздушных и морских судов Кипра.