Украина не будет оплачивать газ, поставленный на оккупированный Донбасс

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не будет платить за природный газ, который российский газовый монополист "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", ссылаясь на решение Стокгольмского арбитража, которое сегодня получила компания.

Читайте также"Газпром" оформляет газ для оккупированного Донбасса дороже, чем Украина покупает в ЕС - СМИ

"Стокгольмский арбитраж указал, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей… Будущие поставки на указанные территории не затронут "Нафтогаз" до прекращения оккупации территорий на востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут засчитаны в ежегодные контрактные объемы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что "Газпром" требует от украинской компании 1,3 миллиарда долларов за газ, который был поставлен на временно оккупированные территории.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому2 по контракту на закупку газа составляла 30,3 миллиарда долларов, а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Сегодня "Нафтогаз" получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов; снизил объем газа, который "Нафтогаз" обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Общий положительный эффект от решения арбитража в "Нафтогазе" оценили в сумму 75 миллиардов долларов.