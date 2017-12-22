Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой

Президент Украины Петр Порошенко назвал исторической победой решение Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в пользу украинской Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в споре с российским монополистом "Газпромом" по контракту на закупку газа, а проигрыш, по его словам, мог привести к дефолту страны. Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

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"Все знали о кабальных условиях контракта со времени его заключения. По моему указанию правительство Яценюка, Гройсмана - блестящее выполнение, когда мы очень мало говорили, но очень много делали - привело к победе по всем пунктам "Нафтогаза" над "Газпромом". Я считаю, что это историческая победа. В случае, если бы был проигрыш, перед Украиной существовала прямая угроза дефолта", - сказал Порошенко.

"Хочу поздравить вас (Коболева - УНИАН), юридическую команду "Нафтогаза", правительство, народ Украины с тем, что Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды… Сейчас, когда мы показали, что мы умеем отстаивать национальную безопасность, государственные интересы, я думаю, что у нас будет более твердая позиция в переговорах с нашими иностранными партнерами о будущем нашей газотранспортной системы и "Нафтогаза". Считаю, что сегодня состоялся огромный вклад в энергетическую безопасность нашей страны", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 миллиарда долларов, а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 миллиардов кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Сегодня "Нафтогаз" получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов; снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Также "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" поставлял на оккупированный Донбасс.