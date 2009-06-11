Финансовое состояние Нафтогаза - критическое

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что к разработке такого плана должны подключиться все заинтересованные министерства и ведомства, в том числе Национальный банк, Государственная налоговая администрация, прокуратура и другие органы. По словам Президента, они должны консолидироваться и решить вопрос, как спасти компанию.

«Критические платежи, которые осуществляются, долго продолжаться не могут. Они либо породят пирамиду, когда "ляжет" «Нафтогаз», либо приведет к краху финансовой системы», – сказал Президент.

Также он отметил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовала газа на сумму 23 млрд. грн., за который произведен расчет только на 17,3 млрд. грн.

По данным В.ЮЩЕНКО, с начала года объем импортного газа превысил 4 млрд. кубометров и компания для его оплаты использовала кредиты "Ощадбанка" на сумму 140 млн. долл. и 485 млн. долл., а также получила аванс за транзит газа на год вперед в размере 450 млн. долл.

Президент считает, что НАК, которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

По его словам, налоговая нагрузка на НАК «Нафтогаз Украины» составляет 37% дохода.

Президент отметил, что за пять месяцев валовый доход НАК «Нафтогаз Украины» составил 55,5 млрд. грн., а уплаченные налоги за этот период - 20,4 млрд. грн.

«Налоговая нагрузка на убыточную компанию составляет 37%. Такая обдираловка не возможна», - добавил он.

Президент оценивает штрафные санкции «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» за недобор газа в первом полугодии 2009 года в 40 млрд. грн. По его словам, штрафные санкции за недобор газа в первом квартале могут составить 10,4 млрд. грн., а за недобор газа во втором квартале – 30 млрд. грн.

«Мы сегодня имеем 40 млрд. грн. штрафных санкций, которые не применены. Что это за государственный подход? Я не понимаю, каким образом будет урегулирована ситуация и в 2010 году», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в 2010 году Украина должна потребить 52 млрд. кубометров российского газа, из которых 42 млрд. кубометров – гарантированно.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

9 июня т.г. он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.