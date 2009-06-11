Ющенко настаивает на финансовом оздоровлении «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что к разработке такого плана должны подключиться все заинтересованные министерства и ведомства, в том числе Национальный банк, Государственная налоговая администрация, прокуратура и другие органы. По словам Президента, они должны консолидироваться и решить вопрос, как спасти компанию.

«Критические платежи, которые осуществляются, долго продолжаться не могут. Они либо породят пирамиду, когда "ляжет" «Нафтогаз», либо приведет к краху финансовой системы», – сказал Президент.

Также он отметил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовала газа на сумму 23 млрд. грн., за который произведен расчет только на 17,3 млрд. грн.

По данным В.ЮЩЕНКО, с начала года объем импортного газа превысил 4 млрд. кубометров и компания для его оплаты использовала кредиты "Ощадбанка" на сумму 140 млн. долл. и 485 млн. долл., а также получила аванс за транзит газа на год вперед в размере 450 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства.

9 июня т.г. он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.