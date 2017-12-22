Стокгольмский арбитраж снизил цену закупок российского газа - как прошлых, так и будущих

Окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое сегодня было опубликовано по делу между национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом", снизило цену как на газ, который Украина покупала у российской стороны в 2014-2015 годах, так и для будущих закупок "голубого" топлива у "Газпрома".

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Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, докладывая о результатах арбитража президенту Украины Петру Порошенко.

"Также цена будет снижена и на будущее. Она была приравнена к европейской цене. Это значит, что в будущем "Нафтогаз" может покупать газ ниже, чем это было предусмотрено в контракте", - сказал он, добавив, что цена по контракту составляла 485 долларов за тысячу кубометров, а новая, определенная арбитражем, стоимость газа составит немногим более 350 долларов за тысячу кубометров.

"Это решение в который раз доказывает, что цена, о которой так часто говорил господин Путин как о "корректной", "европейской" или "братской" - это неправда. Цена была завышена, контракт был нерыночный, он был подписан на кабальных условиях и трибунал подтвердил это второй раз", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 миллиарда долларов, а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 миллиардов кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Сегодня "Нафтогаз" получил окончательное решение арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов; снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Также "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" поставлял на оккупированный Донбасс.