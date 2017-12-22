Станет ясно в феврале: "Нафтогаз" пока не подтверждает обязательство заплатить "Газпрому" $2 миллиарда

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не подтверждает информацию российского газового монополиста "Газпрома" об обязанности украинской компании заплатить более 2 миллиардов долларов за поставки газа, так как конечное сальдо расчетов между компаниями станет известно в феврале 2018 года, после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит.

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Об этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов Украины.

"Мы эту цифру (2 миллиарда долларов) не подтверждаем, - сказал Коболев. – Мы ждем транзитного трибунала. Он должен закончиться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру. Напомню, что в том трибунале (по транзитному контракту - УНИАН) мы нападаем. В этом (по контракту на закупку газа - УНИАН) мы защищались от требований на много миллиардов долларов. Полный расчет – это 75 миллиардов долларов. В транзитном трибунале мы нападаем, мы требуем 16 миллиардов, "Газпром" ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое конечное сальдо расчетов".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов; снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Также "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" поставлял на оккупированный Донбасс.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа. По данным "Нафтогаза", на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 миллиарда долларов, а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая Стокгольмский арбитраж принял первое решение по контракту на закупку газа. Арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с 2014 года, отменил обязательство Украины ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"), а также полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.