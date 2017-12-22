В Украине в следующем году цены на газ будут определять по новой формуле - Гройсман
21:46, 22 декабря 2017Энергетика
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Цена будет зависеть от колебаний на внешних рынках, отметил Гройсман.
Иллюстрация / REUTERS
Правительство Украины разрабатывает новую формулу цены на газ в следующем отопительном сезоне, а конечная стоимость газа будет зависеть от колебаний на внешних рынках. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
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«Мы формируем новую формулу, которая будет действовать со следующего отопительного сезона. Цена будет зависеть не от нас, а от колебаний на внешних рынках», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, газ для промышленности с 1 января снова подорожает.
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