В Украине в следующем году цены на газ будут определять по новой формуле - Гройсман

Правительство Украины разрабатывает новую формулу цены на газ в следующем отопительном сезоне, а конечная стоимость газа будет зависеть от колебаний на внешних рынках. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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«Мы формируем новую формулу, которая будет действовать со следующего отопительного сезона. Цена будет зависеть не от нас, а от колебаний на внешних рынках», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, газ для промышленности с 1 января снова подорожает.