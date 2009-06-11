Президент: «Нафтогаз» нужно освободить от НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».

«Компания, у которой убытки по году оцениваются в 3,4 млрд. (грн.). Компания, у которой даже при таких убытках непокрытый дефицит ожидается 27 млрд. Другими словами, лучше было бы первую и вторую цифру сложить и сказать: у нас более 30 млрд. - это убытки от деятельности и затраты, которые не покрываются бюджетом НАК «Нафтогаз». И можно поверить, что эта компания за 5 месяцев текущего года заплатила бюджету 20 млрд. грн. налогов?» - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Что делает правительство? Какая логика этих действий, уважаемые? У меня вопрос первый: почему с национальной компании сегодня стягивают - я употребляю правильное слово, «стягивают», не платятся налоги, а в данном случае стягиваются, грабительски стягиваются налоги по ренте – платежи по ренте, в том числе и по ренте за транзит?» - заявил Президент.

Он отметил, что рентная плата вводится тогда, когда деятельность субъекта позволяет получать сверхрыночную прибыль.

«Я хочу вас заверить, у этой компании нет прибыли, у этой компании полный убыток. Как можно с этой компании взимать налог, когда у нее негативный финансовый результат?» - сказал Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что с НАК «Нафтогаз» в нынешней ситуации не должен взиматься НДС, поскольку этот налог является налогом на потребителя, а не на субъекта хозяйственной деятельности.

«Но если у субъекта хозяйствования входная цена на газ рыночная, а исходящая административная, тогда НАК «Нафтогаз» не может НДС, получив на границе, дальше передать потребителю. По сути, НДС становится налогом с деятельности НАК «Нафтогаз». Это является прямой иммобилизацией оборотных средств через чрезмерные необоснованные платежи в бюджет, - сказал Президент. – На мой взгляд, у нас бездарная фискальная, а если сказать шире, то бюджетная политика в отношении НАК «Нафтогаз Украины». При таком отношении правительства к НАК мы будем иметь компанию-банкрота».

Виктор ЮЩЕНКО заявил, что налоговая нагрузка на НАК «Нафтогаз Украины» составляет 37% его дохода.

По его словам, за пять месяцев валовый доход НАК «Нафтогаз Украины» составил 55,5 млрд. грн., а уплаченные налоги за этот период - 20,4 млрд. грн.

«Налоговая нагрузка на убыточную компанию составляет 37%. Такая обдираловка не возможна», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. 9 июня он заявил, что правительство должно провести реформирование энергетического рынка и оздоровить финансовое состояние НАК в ближайшие 30-50 дней.

Справка УНИАН . НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.