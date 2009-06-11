Ющенко снова говорит о пересмотре газового договора с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз настаивает на пересмотре январских договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

«Эти договоренности экономически не обоснованы, не отвечают национальным интересам. Эти договора асимметричны», - сказал он.

При этом глава государства отметил, что существующая ставка на транзит российского газа по территории Украины в 4-6 раз меньше, чем в Европе.

«Мы имеем убыточную деятельность по транзиту», - добавил он.

Также Президент отметил, что будет настаивать на соблюдении законодательства, в котором закреплено, что газотранспортная система Украины должна быть в собственности только государственной монополии.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали долгосрочные контракты на поставки газа украинским потребителям. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 дол. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать Украине газ по рыночной европейской цене без скидок.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.