Дубина снова на больничном из-за сердечного приступа

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА снова ушел на больничный, на этот раз из-за сердечного приступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, объясняя отсутствие О.ДУБИНЫ на сегодняшнем совещании по вопросу финансовой ситуации в НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит Президент, сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В пресс-службе «Нафтогаза» УНИАН подтвердили эту информацию.

«Вчера вечером у него прихватило сердце», - сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, глава «Нафтогаза» О.ДУБИНА, выйдя с больничного, 20 мая приступил к выполнению своих обязанностей.

С 22 января 2009 года О.ДУБИНА находился на больничном. Он попал в правительственную больницу Феофания в предынфарктном состоянии с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый васкулит, острый пневмонит".

Вслед за госпитализацией в политических кругах и в СМИ муссировалась информация о том, что О.ДУБИНА не планирует возвращаться в госкомпанию.

21 мая истекали 4 месяца с момента выхода О.ДУБИНЫ на больничный. Согласно ст.40 п.5 Кодекса законов о труде Украины, «непоявление на работе на протяжении четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности может повлечь разрыв трудового договора по инициативе работодателя».