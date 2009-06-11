Долговые обязательства «Нафтогаза» составляют 80 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что долговые обязательства НАК «Нафтогаза Украины» на сегодня составляют 80 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совещания относительно финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», которое проводит в компании.

По его словам, за 18 месяцев объем долговых обязательств компании увеличился с 26 до 80 млрд. грн.

«В Полтаве сказали бы – кончай отец торговать, т.к. нечем сдачу давать”, - сказал Президент.

По словам главы государства, «тут прямая политическая коррупция, эта тема для детальной проверки Генпрокуратуры».

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем совещании Виктор ЮЩЕНКО настаивал на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».

«Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании», – сказал он.

По его мнению, НАК «Нафтогаз Украины», которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение, также необходимо пересмотреть газовые договоренности с Россией.

Президент оценивает штрафные санкции «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» за недобор газа в первом полугодии 2009 года в 40 млрд. грн.

«Мы сегодня имеем 40 млрд. грн. штрафных санкций, которые не применены. Что это за государственный подход? Я не понимаю, каким образом будет урегулирована ситуация и в 2010 году», – сказал В.ЮЩЕНКО.