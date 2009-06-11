Неплатежи за газ привели к критическому состоянию Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что основной причиной критического состояния НАК «Нафтогаз Украины» является низкая платежная дисциплина всех потребителей газа внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день оплата населения за потребленный газ составляет 95,4%, что меньше аналогичного показателя прошлого года – более 102%.

«Достаточно высокий (показатель), но не полный», - подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что вчера на совещании с главами обладминистраций высказал свои замечания по этому вопросу.

«Вчера мы договорились о том, какую помощь «Нафтогазу» должна предоставить исполнительная власть на местах и органы местного самоуправления», - сказал Президент, подчеркнув, что в ближайшие дни необходимо провести работу, чтобы увеличить платежи за газ со стороны населения.

«Потребитель должен платить за потребленный газ. Там, где мы говорим о социальных категориях, эта категория должна быть полностью профинансирована за счет бюджета, остальные должны платить за потребленный газ», - сказал Президент.

Обращаясь к населению Украины, Президент заявил: «Уважаемые граждане, регулярная оплата вами потребленного газа - это работа на независимость Украины. Неплатежи ваши становятся неплатежами государства. И это влечет за собой снижение репутации страны, это значительно усложняет политику урегулирования тех вопросов, которые потом на государственном или правительственном уровнях возникают между Украиной и Россией. Это вопрос чести, это вопрос моральности, это вопрос дисциплины».

Также В.ЮЩЕНКО отметил недостаточный уровень оплаты за потребленный газ – 97,5% - со стороны бюджетных организаций, которые финансируются из местных бюджетов.

«Высокий уровень проплат, но не полный. Я обращаюсь к главам районных администраций, обладминистраций, мэрам всех уровней. Уважаемые коллеги, это ваша обязанность обеспечить 100% оплату потребления», - сказал он, подчеркнув, что это не является серьезной проблемой, однако оплата этой категорией потребителей газа должна составлять 100%.

По словам Президента, расчет за газ предприятий, который финансируются из государственного бюджета, составляет 75%.

«Наихудший пример, который подает по отношению к НАК «Нафтогазу» по выполнению своих обязательств, - это центральный бюджет. Тяжело говорить с населением, с местным бюджетом, когда ключевым неплательщиком является центральный бюджет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Однако наибольшими неплательщиками за газ являются предприятия теплокоммунэнерго, объем проплат которых составляет всего 45%.

При этом Президент подчеркнул, что в прошлом году предприятия этой сферы рассчитывались за газ в два раза лучше.

«Тут возникает ключевой вопрос: почему у нас такая дисциплина расчетов? Глобальная причина – это проигнорированные межбюджетные отношения. Тут я должен говорить о цене и тарифах. Тарифы на соответствующие услуги, во всяком случае, должны отвечать уровню себестоимости. В том числе и газовая услуга должна оплачиваться хотя бы на уровне себестоимости. К сожалению, тот тариф, который сегодня есть, не покрывает себестоимость более чем на 60%», - заявил Президент.

При этом он отметил, что такая ситуация возможна, но лишь в том случае, если разница в тарифах компенсируется стопроцентно из бюджета.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул необходимость повышения тарифов на газ.

«У нас не может быть административной цены на выходе, которая формируется правительством и которая не покрывается выручкой в связи с тем, что она не отвечает рыночным принципам, – это исключительно компетенция центрального бюджета, межбюджетных отношений. И поэтому неплатежи, которые сегодня есть на уровне ТКЭ, это неурегулированные межбюджетные отношения. И я хочу, чтобы меня услышал министр финансов», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что с начала года неплатежи предприятий ТКЭ увеличились на 3,8 млрд. грн., причем цена газа для коммунальных нужд в 4,5 раза меньше стоимости газа, покупаемого в России.

«Я хотел бы, чтобы премьер-министр, министр финансов, экономики поняли, что если они хотят быть такими сладкими, то они должны щедро финансировать свои сладости. Хотите иметь административную цену - пожалуйста, национальной компании компенсируйте этот разрыв (цены на газ – УНИАН). Нельзя декларировать цены, которые приводят к банкротству компании», - сказал Президент.

При этом он отметил, что необходимо повысить тариф на использование газа для людей, имеющих высокий материальный достаток.

«Если мы не придем к политике хотя бы через тарифы компенсировать цену этого газу национальной компании, этого газа (добываемого в Украине), уважаемые, газ в Украине будет добывать российская компания», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Резюмируя выступление по этой теме, Президент подчеркнул, что проблема с неплатежами должна быть решена в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. На сегодняшнем совещании Виктор ЮЩЕНКО настаивал на скорейшем финансовом оздоровлении НАК «Нафтогаз Украины».