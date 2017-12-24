Порошенко доукомплектовал состав НКРЭКУ, назначив двух новых членов

Президент Петр Порошенко доукомплектовал состав Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначив двух новых члена регулятора – Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

Об этом говорится в обнародованных на сайте президента указах главы государства.

Оба новых члена регулятора были назначены временно – сроком на три месяца, до избрания членов НКРЭКУ специально созданной Конкурсной комиссией.

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Как сообщал УНИАН, начиная с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Из-за этого комиссия не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, об оптовой рыночной цене на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний.

24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что работа регулятора заблокирована.

Для назначения новых членов НКРЭКУ ранее была создана Конкурсная комиссия.

Чтобы возобновить работу НКРЭКУ на период отбора ее новых членов в ходе открытого конкурса, ряд депутатов предложили предоставить президенту временно, на три месяца, право назначать новых членов Нацкомиссии. Соответствующий закон был принят 7 декабря, а 12 декабря документ был подписан главой государства.