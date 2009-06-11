«Нафтогаз» сформирует предложения по налогообложению компании

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение десяти дней сформировать свои предложения по поводу изменения системы налогообложения компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе совещания о финансовом состоянии компании, которое прошло сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«В десятидневный срок мы предоставим уточненные предложения, каким образом выходить на оптимизацию модели уплаты и взимания налогов между «Нафтогазом Украины» и государством», - сказал И.ДИДЕНКО.

Он сообщил, что, по данным на 1 июня, в течение 2009 года потребители газа задолжали компании 5,1 млрд. грн. За этот же срок компания уплатила в госбюджет более 20 млрд. грн. и из этой суммы 10,9 млрд. грн. – НДС.

Как сообщал УНИАН, Президент неоднократно заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. На сегодняшнем совещании Виктор ЮЩЕНКО сказал: «Я считаю критическим финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». В ближайшие десять дней необходимо сформировать совместный план спасения компании».

По его мнению, НАК, которая не является прибыльной компанией, нужно освободить от уплаты НДС и ренты за транзит, учитывая ее сегодняшнее финансовое положение.