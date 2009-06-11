Потребление электроэнергии в ОЭС сократилось

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) в мае текущего года сократилось на 16,9%, или 2,453 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12,054 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе системного оператора НЭК «Укрэнерго».

Согласно сообщению, средняя величина потребления электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки ОЭС Украины составляла 17691 МВт, что на 15,4%, или 3224 МВт, меньше, чем в мае 2008 года.

Как отмечает системный оператор, сокращение энергопотребления в мае 2009 года произошло в основном за счет снижения производства в промышленности.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях (брутто) сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.