Узбекистан пригрозил Таджикистану "по-русски"

Узбекистан пригрозил Таджикистану полностью перекрыть газовую трубу с 15 июня в случае непогашения накопившейся многомиллионной задолженности за поставленный энергоноситель. Соответствующую предупреждение «Узбектрансгаз» направил таджикским потребителям, сообщили сегодня в национальной госкомпании «Таджиктрансгаз».

Общая задолженность перед узбекскими поставщиками составляет почти 18 млн. долл. «Узбектрансгаз» настаивает на оплате задолженности хотя бы за минувший год в размере 8 млн. долл., но, как отметил представитель таджикской газовой компании, «даже такой суммы у «Таджиктрансгаза» в настоящее время нет, и в ближайшее время она вряд ли появится».

Три четверти образовавшегося долга лежит на таких крупных потребителях «голубого топлива», как энергохолдинг «Барки Тоджик», цементный комбинат, алюминиевая компания «Талко», передает ИТАР-ТАСС.