Украина и Россия обсудят вопросы эксплуатации трубопроводов

Делегация Госкомитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) в июле-августе 2009 года посетит Москву (РФ), где обсудит с коллегами из Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) вопросы безопасности и надежности эксплуатации трансграничных трубопроводов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского ведомства, соответствующие договоренности были достигнуты на встрече председателя Госгорпромнадзора Сергея Сторчака и главы Ростехнадзора Николая Кутьина в Киеве.

Согласно сообщению, в ходе предстоящего визита стороны, в частности, намерены рассмотреть правовые основания государственного надзора и контроля в сфере промышленной безопасности объектов магистрального трубопроводного транспорта в Украине и России, а также взаимодействие в контрольно-наблюдательной деятельности и гармонизацию требований промбезопасности обеих стран.

При этом главы ведомств подчеркнули, что безопасность эксплуатации газотранспортной системы Украины невозможна без гармонизации ее технологически-эксплуатационной документации украинской и российской сторонами.