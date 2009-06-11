Киевэнерго остановило один из двух работающих блоков ТЭЦ-5

АК «Киевэнерго» остановила работу одного из двух работающих блоков ТЭЦ-5 мощностью 250 МВт из-за критической ситуации, которая сложилась с закупкой топочного мазута на теплоэлектроцентралях компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по состоянию на 10 июня общий остаток мазута на ТЭЦ-5 составлял 13 558 т. С учетом суточного расхода этого топлива при работе на существующем составе оборудования около 1 500 т остаток мазута обеспечит работу ТЭЦ на протяжении 7 суток.

«Остановка одного блока ТЭЦ-5 позволит сэкономить топливо и выиграть немного времени для решения вопроса относительно поставок мазута или возобновления газоснабжения. Пока это никак не отразится на потребителях. Но в случае нерешения вопроса с поставками топлива в кратчайшие сроки, остановка последнего блока ТЭЦ-5 приведет к чрезвычайным последствиям с возможным развалом киевского энергоузла и обесточиванием большого количества потребителей», - цитирует пресс-служба председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

В пресс-службе отметили, что начиная с апреля текущего года, в связи с отправкой значительных объемов мазута для реализации на внешнем рынке, поставщики «Лукойл-Украина», «ТНК-ВР «Коммерс» и ЗАО «Укртатнафта», с которыми «Киевэнерго» имеет прямые договора, повышают цену топочного мазута.

«2300 грн. – это предельная стоимость мазута, который может использовать «Киевэнерго». При более высоких показателях производство электроэнергии становится убыточным. Сегодня цена одной тонны мазута составляет 3600 грн. По сравнению с январем рост составил более чем 50%. Закупка компанией мазута по таким ценам приведет к увеличению убытков, а также поставит под угрозу осуществление бесперебойного энергообеспечения города», - отмечает Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Руководство «Киевэнерго» официально обратилось к министру топлива и энергетики Украины Юрию ПРОДАНУ с просьбой способствовать законодательному закреплению объема топочного мазута, который украинские нефтеперерабатывающие заводы должны ежемесячно направлять для реализации на внутреннем рынке.

По данным компании, с января 2009 года газоснабжающие организации принудительно сократили поставки природного газа на теплоэлектроцентрали АК «Киевэнерго». Природный газ в минимальных объемах используется исключительно для выработки тепловой энергии в горячем водоснабжении потребителей города. Лимиты газа для «Киевэнерго» не выделены. Согласно приказу Министерства топлива и энергетики Украины от 3 января 2009 года №3 «О замещении на электростанциях природного газа топочным мазутом», АК «Киевэнерго» заключила договоры с ПП «Лукойл-Украина», ООО «ТНК-ВР «Коммерс» и ЗАО ТФПНК «Укртатнафта» и по состоянию на 31 марта 2009 года приобрела 176,304 тыс. тонн топочного мазута.

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» объявила ряд торгов по отбору поставщиков топочного мазута марки М-100 суммарным объемом 350 тыс. тонн.

В частности, 29-30 июня компания планирует провести пять тендеров, на которых определит поставщика мазута на период с августа по декабрь с ежемесячным объемом поставки 70 тыс. тонн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

В зону обслуживания ТЭЦ-5 входят жилые массивы: Харьковский, Позняки, Осокорки, Теремки, Русановка, Березняки.